120 مختبراً لدعم الأبحاث و800 بحث تنشر سنوياً في «سكوبس»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأمريكية في الشارقة مسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة، أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية كبرى من خلال خطتها الاستراتيجية القائمة على تحسين الإنتاج العلمي، ونشر الأبحاث وزيادة عدد براءات الاختراعات الممنوحة للجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت 3 مراكز أبحاث في مجالات ذات أهمية كبرى محلياً وعالمياً، كما تنشر ما يقارب من 800 بحث سنوياً في مجلات مفهرسة في قاعدة بيانات «سكوبس»، بينما يتوافر لديها أكثر من 120 مختبراً، تدعم الجانب التعليمي والأبحاث.

وبين الترهوني لـ«البيان» أن 5 آلاف و700 طالب وطالبة ملتحقون بالجامعة خلال فصل الخريف للعام الدراسي الحالي، يشكل المواطنون منهم نحو 28 %، كما خرجت الجامعة خلال السنوات الـ3 الماضية 3 آلاف طالب وطالبة، ويشكل المواطنون نحو 20 % من الخريجين، كما يتحصل 60 % من الطلبة في مرحلة البكالوريوس على منح بتخفيض للرسوم الدراسية بنسبة قد تصل إلى 55 %، كما تم اعتماد 6 برامج أكاديمية جديدة ستطرح خلال الفصل الدراسي المقبل في سبتمبر 2024.

وأضاف أنه تم اعتماد 6 برامج أكاديمية جديدة ستطرح خلال الفصل الدراسي المقبل في سبتمبر 2024، منها 4 برامج على مستوى البكالوريوس وبرنامج لدرجة الماجستير وبرنامج لدرجة الدكتوراه، لافتاً إلى أن البرامج الجديدة ستطرح في 3 كليات، منها كلية إدارة الأعمال، التي ستطرح برنامج إدارة سلسلة التوريد، وكلية الهندسة ستطرح 3 برامج بكالوريوس، وهي بكالوريوس في هندسة البناء الرقمي والإدارة، وبكالوريوس هندسة النظم الذكية والميكاترونيكس، وبكالوريوس الهندسة الكيميائية والبيولوجية، وبرنامج دراسات عليا، هو الماجستير في تعلم الآلة.

وأشار إلى أن برامج البكالوريوس في علوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، والتمويل، وعلم النفس هي الأكثر إقبالاً.

28 برنامجاً

ولفت إلى أن الجامعة تطرح حالياً 28 برنامج بكالوريوس، و16 برنامج ماجستير، و4 برامج دكتوراه، وتعمل حالياً على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرنامجي ماجستير جديدين، ومن المتوقع طرحهما في العام الدراسي 2025.

وأوضح وكيل الجامعة الأمريكية في الشارقة أن الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليم عالٍ غير ربحية، تحرص على توفير فرص الدراسة للطلبة المتفوقين والمعسرين، بإتاحة عدد كبير من المنح الدراسية من ميزانية الجامعة بناءً على مستوى التحصيل للطلاب، وكذلك إمكاناتهم المادية، حيث يتحصل نحو 60 % من الطلاب في مرحلة البكالوريوس على منح بتخفيض للرسوم الدراسية بنسبة قد تصل إلى 55 %، كما يوجد عدد من المنح بنسبة تخفيض من 75 إلى 100 % للطلبة المتفوقين أكاديمياً، وتتحصل الجامعة على تبرعات من جهات عديدة، كمؤسسات الدولة والشركات وشخصيات من المجتمع لدعم الطلبة ومساعدتهم في إتمام دراستهم.

وبالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه، فتقدم الجامعة منحاً دراسية كاملة وجزئية لنحو 50 % من الطلبة على نحو تنافسي.

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