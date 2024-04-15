350 طالبة التحقن بتخصصات العلوم والتكنولوجيا أغلبهن مواطنات

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أفادت البروفيسورة يسرى المزوغي، عميدة جامعة برمنغهام دبي، لـ«البيان» أن الجامعة استقبلت العام الأكاديمي الحالي نحو أكثر من 350 طالبة في تخصصات العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا، أغلبهن من الإماراتيات، الأمر الذي يدل على الإقبال اللافت من قبل الفتيات على هذه التخصصات.

تقدم ونهضة

وأشادت بالدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ إعلان قيام الاتحاد، والذي تمحور في مجمله في عدد من الاستراتيجيات الشاملة التي راعت في أبعادها أهمية تمكين المرأة الإماراتية وإعدادها لتكون عنصراً وطنياً يسهم في دفع عجلة التقدم والنهضة والازدهار في القطاعات كافة.

وأوضحت في لقائها مع «البيان»، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ في دولة الإمارات، كما حظيت المرأة باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي حرصت على تمكينها في مختلف جوانب الحياة، وأصبحت المرأة تحتل مكانة متميزة بفضل الدعم والتشجيع المتواصلين من القيادة الرشيدة، وباتت تؤدي أدواراً جديدة في القيادة والتمكين وفي خدمة المجتمع، حتى أضحت المرأة تتقلد مناصب قيادية مهمة وحيوية.

مهارات

وقالت إن الجامعة تعتزم طرح برامج جديدة في العام الأكاديمي المقبل، بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، تواكب توجهات الدولة، وتتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وذلك في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والصحة، وعدة مجالات أخرى تتسم بالحداثة وتضيف مهارات جديدة للخريجين تسهم في رفع مستوى الأداء العملي في المؤسسات والتخصصات المعنية، ومرتبطة باحتياجات سوق العمل المستقبلي ومتطلباته الجديدة، وتعزز مسيرة الجامعة في الآفاق العالمية ضمن المحاور العلمية والأكاديمية.

56 برنامجاً

وأوضحت أن الجامعة تطرح 56 برنامجاً في البكالوريوس والدراسات العليا كلها معتمدة من الجامعة الأم في بريطانيا، بما يضمن جودة مخرجاتها، مؤكدة سعي الجامعة لتعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية للتعليم العالي في المنطقة.

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