طلبة "الحكومية والخاصة" يستأنفون دوامهم الدراسي الاثنين المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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يستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري 2023-2024، يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تعمل المدارس، بتوقيت الدوام الاعتيادي وعودة الحصص لما كانت عليه سابقاً، وعودة الدراسة حضورياً يوم الجمعة وفقاً للمواعيد السابقة بحيث ينتهي دوام الطلبة عند الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة بحسب تحديد المدارس لذلك.

وبحسب التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجاري، تبلغ مدة الفصل الدراسي 11 أسبوعاً بما يعادل (53 يوماً دراسياً)، وحدد التقويم الفترة من 22-26 أبريل الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها، وسيتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو المقبل إلى 4 يونيو (2024)، وفي الفترة ذاتها يخوض الطلبة امتحانات مواد المجموعة (B)، ثم يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 5-14 يونيو المقبل، ويتخلل الفصل الثالث إجازة عيد الاضحى المبارك خلال الفترة من 15-18 يونيو، ويتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في 5 يوليو المقبل.

وتعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة 8-12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة في الفترة 13-15 يوليو،

ومن المتوقع أن يكون آخر يوم دراسي 14 يونيو 2024 للطلبة الذين يبدؤون إجازة الصيف في 1 يوليو المقبل 2024، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو 2024.

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