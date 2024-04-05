مدارس المرفأ تشارك في الدورة الـ12 لجائزة «عون» للخدمة المجتمعية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك مدارس المرفأ «روضة وحلقة أولى» في الدورة الثانية عشرة لجائزة عون للخدمة المجتمعية للعام الدراسي 2023 – 2024، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر، وتتناول في موضوعها عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم عدة شرائح منها الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع.

مبادرات

وضمن مشاركتها في الجائزة نظمت مدارس المرفأ عدداً من المبادرات منها مبادرة «استزراع اللؤلؤ» تضمنت تنظيم زيارة ميدانية لمركز «لؤلؤ أبوظبي» في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بهدف غرس حب التطوع وزيادة الوعي البيئي ومساعدة الآخرين لدى الطلاب.

وتجول طلاب فريق أشبال الهلال لجائزة عون برفقة المشرفات في مرافق المركز، وتعرفوا عن قرب على عمليات استزراع اللؤلؤ، كما قاموا بجولة بحرية لمشاهدة المحار داخل الماء، وشاركوا في عملية الحصاد واستخراج اللؤلؤ.

كما نظمت مدارس المرفأ مبادرة أخرى بعنوان «رمضان يجمعنا» حيث أقامت حفل إفطار جماعي لعدد من المشرفات، وعمال البلدية (مركز تم) وحراس البنايات في فندق المرفأ، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة، وذلك بإشراف المعلمات أماني خالد ونشوى عابدين ومشاركة فريق أشبال الهلال، وتخلل الحفل عدد من الأنشطة والبرامج التي لاقت استحسان المدعوين.

وتستهدف جائزة «عون» طلبة المدارس من الروضة حتى الجامعة، وتتمحور فكرة المشاركة حول تقديم خدمة مجتمعية من مبدأ القيم التطوعية الراسخة، بهدف تشجيع روح الإبداع والمنافسة بين الطلاب، وحفزهم على ارتياد مجالات العمل التطوعي والخيري، كما تسهم الجائزة في تعميق مفهوم التحرك الذاتي واستقطاب الطلاب للمشاركة في أنشطة هيئة الهلال الأحمر.

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