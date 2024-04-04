جامعة خليفة توفر منحاً أكاديمية لـ 90 % من طلبتها

المصدر: أبوظبي - وام

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توفر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا منحاً أكاديمية لأكثر من 90 % من طلبتها المحليين والدوليين للاستفادة من برامجها الأكاديمية والبحثية، الأمر الذي يعزز مكانة الجامعة كمساهم رئيس في التحول المتسارع الذي يشهده رأس المال البشري والفكري في دولة الإمارات.

وكمؤسسة أكاديمية تحظى بأعلى تصنيفات وتركز على أهمية البحث والابتكار ودعم المشروعات، تواصل جامعة خليفة قيادة الابتكار والتعاون في دعم قدرات قادة المستقبل من خلال مبادرات متنوعة، وتستمر الجامعة باستقبال طلبات الالتحاق للطلبة الجدد من كل أنحاء العالم لغاية 30 أبريل 2024.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة ونائب رئيس مساعد للدراسات العُليا في جامعة خليفة، «تتيح جامعة خليفة بيئة التعلم الأكثر ملاءمة مع ضمان توافر خياراتها الأكاديمية والبحثية ومِنَحِها الدراسية ذات الطراز العالمي وسهولة وصول المزيد من الطلبة إليها في المنطقة وعلى مستوى العالم، ويتفق ذلك مع رؤية الدولة بشأن المساهمة في تطوير رأس المال البشري».

وأضاف «تتسم مبادرات جامعة خليفة بسعيها نحو إيجاد الحلول الأكثر تطوراً من خلال البحث العلمي، مع إتاحة منصة للتعلم في الوقت نفسه لأكبر عدد ممكن من الطلبة في كافة أنحاء العالم».

وتابع: «تسعى أيضاً جامعة خليفة، كمؤسسة دولية ذات تصنيفات مرموقة، بشكل متواصل إلى توفير فرص تدريب إقليمية ودولية متنوعة، إضافة لتوفير فرص العمل».

وتحرص الجامعة على توفير فرص تدريب مرنة للطلبة وفرص عمل مع مجموعة واسعة من الصناعات التي تشمل قطاع الفضاء الناشئ والصناعات التعدينية في الألمنيوم والفولاذ وقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية.

كما يتم رفد الطلبة بمهارات تقنية ومعلومات نظرية تُمكنهم من تمثيل المشروعات البحثية في المؤتمرات الدولية الكبرى.

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