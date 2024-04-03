دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية لتطوير التعاون الثنائي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشكل خارطة طريقٍ للتعاون الثنائي في مجالات الأبحاث والدراسات التخصصية والتدريب، بالإضافة إلى نقل المعارف والمهارات وتعزيزها، فضلاً عن تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي والخدمة المجتمعية ووضع إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية.

ووقّع المذكرة كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات والأبحاث والتنسيق في إعداد أبحاث مشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز آليات تمكين الكفاءات المواطنة، ورفدها بالأدوات التي تعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في قيادة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تقديم التدريب في مجال الموارد البشرية وإعداد الأبحاث والدراسات الكفيلة بتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال.

وأضاف الفلاسي: "تكتسب المذكرة أهميةً كبيرة لكونها تركز على دعم مجالات التعاون المشترك والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب في مجال الموارد البشرية. ويعكس توقيع المذكرة حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة بشأن توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في سبيل تمكين الكوادر الوطنية. وسيتيح التعاون بين الجانبين فرصاً واسعة للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الرائدة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتوظيفها بما يساعد الطلبة في مجال أبحاث الموارد البشرية".

كما أوضح سعادته حرص الدائرة على التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات في دبي لتوفير فرص التدريب لمنتسبي وكوادر هذه الجهات في مجال الموارد البشرية، بما يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجال الإدارة ورفع مستوى مهارات الاتصال والتواصل لديهم. وأشار الفلاسي إلى أن مذكرة التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية ستسهم في تطوير الموارد البشرية بما يواكب التطور الشامل في العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في هذا القطاع.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "يسرنا المضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يُسهم في تعزيز منظومة التميُّز الحكومي، وتمكين جيل جديد من كفاءاتنا الوطنية الشبابية، ورفدها بأدوات النجاح والريادة في إدارة الموارد البشرية. وننظر بثقة حيال الانعكاسات الإيجابية لتعاوننا مع الدائرة على تعزيز العمل البحثي والأكاديمي المشترك، وإرساء معايير جديدة للتميز على صعيد تمكين وتدريب وتطوير قدرات الدارسين وكوادر إدارة الموارد البشرية، ودفع عجلة تحوُّل بيئات العمل المؤسسي إلى حاضناتٍ للابتكار والإبداع، دعماً للمستهدفات والرؤى التنموية الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إعداد وتنسيق برامج التدريب الداخلي التي يشمل نطاقها الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية في مجال أبحاث الموارد البشرية، وتحديد واختيار مواضيع الأبحاث والدراسات في مجال الموارد البشرية والتي يمكن العمل عليها، وتحديد عينة البحث وحجم العينة والقنوات الرسمية للوصول للفئة المستهدفة، وإنجاز منهجية وتصميم البحث بالتعاون مع الجامعة، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد النتائج والمخرجات النهائية للأبحاث والدراسات وإبداء الملاحظات، وإعداد دراسات وأبحاث لنشرها في مجلات علمية متنوعة.

بدورها، ستعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية، على تقديم الدعم في مجال البحوث والدراسات والتقارير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ودارسي برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة، بالإضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالأبحاث والدراسات والتقارير المتاحة لدى الجامعة والمتعلقة بمجال الموارد البشرية، فضلاً عن توجيه أعضاء الهيئة التدريسية والمتعلمين في الجامعة للتركيز على تنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير التي تتواءم مع مجالات عمل الدائرة.

يُذكر أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تولي أهميةً كبيرة لتعزيز مسارات تبادل المعرفة والخبرات على صعيد الأبحاث والدراسات المتخصصة بالموارد البشرية وتبادل التجارب في مجالات التدريب. وتشكل مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية خطوةً نوعية في هذا الصدد، إذ أنها تسهم بتطوير الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي نظراً لما تمتلكه الجامعة من كوادر بشرية متميزة وكفاءات متخصصة في مجال الموارد البشرية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز