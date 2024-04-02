جيمس دايسون تطلق مسابقة التصميم والهندسة لعام 2024

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشف جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون لـ"البيان" عن إطلاق جائزة جيمس دايسون للاستدامة لعام 2024 في التصميم والهندسة للطلبة الدوليين في الامارات والدول الاخرى التي تنظمها مؤسسة دايسون الخيرية، حيث تم فتح باب المشاركة أمام الراغبين بتقديم اختراعات مبتكرة تعالج مشكلة ملحة في عالمنا، على ان ينتهي التسجيل في 17 يوليو القادم.

وأشار إلى أن الجائزة التي دعمت أكثر من 400 مخترع من الطلبة الجامعيين بقيمة تجاوزت المليون جنيه إسترليني حتى الان، تحرص على تحفيز وتشجيع الطلبة الجامعيين والخريجين الجدد محليا وعالميا، في اختصاصات الهندسة والتصميم على تقديم ابتكارات قادرة على حل مشكلة ما، بدءاً من تشخيص مرض السرطان وصولا إلى الكوارث الطبيعية، حيث ساهم الفائزون السابقون بجائزة الاستدامة المستوى الدولي بتقديم حلول مبتكرة تشمل ابتكار عربة إسعاف مقطورة مخصصة للطرق الوعرة لنقل المصابين من المناطق التي تشهد نزاعات، وابتكار طلاء جدران خارجي مصنوع من نفايات الزجاج المعاد تدويره والذي يقلل من كمية الكهرباء المستهلكة في أجهزة تكييف الهواء، وابتكار عربة تسوق تعمل بتقنية المسح الذكي.

وذكر أن الجائزة منذ إطلاقها في العام 2005، دعمت أكثر من 400 اختراعا عبر تقديم جوائز نقدية تجاوزت قيمتها المليون جنيه إسترليني، ونجح أكثر من ثلثي الفائزين على مستوى العالم في تسويق اختراعاتهم الفائزة، وسيحصل كل من الفائز بجائزة الاستدامة على المستوى الدولي على منحة قدرها 30,000 جنية إسترليني لدعم المرحلة التالية من عمليات تطوير اختراعاتهم، بينما سيحصل الفائزون على المستوى المحلي على جائزة قدرها 5,000 جنية إسترليني.

تشجيع الشباب

وأضاف جيمس أن الجائزة تهدف إلى دعم الابداع والابتكار وتشجيع الشباب على طرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي قد تواجهها القطاعات المختلفة، سواء عبر تطوير مواد مستدامة جديدة أو توظيف الهندسة الذكية للارتقاء بحياة الناس.

وأكد أن الفائزون بالجائزة في الأعوام السابقة قد حققوا نجاحات لافتة وعلى سبيل المثال، قام الطالب يوسف محمد، الفائز على المستوى الدولي في العام 2009، بابتكار نظام لإخماد الحرائق المنزلية بآلية مبتكرة تستخدم كمية مياه أقل بعشر مرات من النظام التقليدي، وأصبح اليوم يدير شركته الخاصة في الولايات المتحدة.

وأشار أيضا إلى الفائز في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ابتكر تقنية للتسوق الذكي والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب الهمم، حيث يستخدم تقنية النماذج الأولية الإلكترونية، ومزايا أخرى مبتكرة مثل إمكانية تعديل الارتفاع والمقعد المدمج، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للمتسوقين.

وأفاد أنه جيمس أنه من المقرر الإعلان عن الفائزين على المستوى المحلي في 11 سبتمبر، والإعلان عن القائمة المختصرة لأفضل 20 مشاركة دولية في 16 أكتوبر، والإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي في 13 نوفمبر، وذلك بعد فرز المشاركات من قبل لجنة مختصة.

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