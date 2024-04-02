فتح التسجيل في برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لـ 2024 - 2025

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للسنة الأكاديمية المقبلة 2024 - 2025، وذلك من اليوم وحتى 30 أبريل الجاري، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» في الهواتف الذكية.

ويأتي برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» في إطار مبادرات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة، ويستهدف البرنامج في دورته الأولى 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة في مختلف المناهج التعليمية في آخر عامين دراسيين، ما يتيح الفرص المتكافئة أمام جميع الطلبة للاستفادة من البرنامج بحسب الشروط المعتمدة.

وقالت عائشة عبدالله ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي يبرز الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة من أجل بناء القدرات والكفاءات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في التخصصات المستقبلية المتنوعة، وذلك عبر إتاحة الفرصة أمام طلبتنا المتفوقين للاستفادة من البرنامج والالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بهدف تخريج قيادات وطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً، وأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والحياة.

مبادرة نوعية

قال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية: إن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مبادرة نوعية تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواصلة نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية باحتسابها المورد الأهم في مسيرة دبي نحو الريادة المستدامة، ونفخر في دبي الرقمية بأن نكون شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة بتوفير بنية تحتية متطورة وممكنات رقمية تتيح تجارب متميزة للمتعاملين وتمكن الجهات الحكومية في الإمارة من تطوير وإطلاق مبادرات رائدة تعزز حضور ومكانة دبي في مؤشرات التنافسية العالمية.

ويستهدف البرنامج تقديم المنح الدراسية وتسهيل الابتعاث للجامعات المرموقة في داخل وخارج الدولة في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وسيتم اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين الأعلى أداءً بحسب الشروط المعتمدة للبرنامج للالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بمجمل مخصصات مالية للبرنامج يقدر بمليار و100 مليون درهم في السنوات المقبلة.

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين حاملي جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط.

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