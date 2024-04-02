طالبات «هندسة» جامعة الإمارات يفزن بمسابقة «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: العين - البيان

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حصل فريق من طالبات كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الثاني في مسابقة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والذي تناول موضوعاً محورياً في الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة البديلة، من خلال تحويل بقايا الطعام المنزلية إلى غاز الهيدروجين الأخضر، حيث ضم الفريق كلاً من: شيم علي الجنيبي، فاطمة عبدالله الشحي، سلامة علي الكتبي، وسارة محمد اليماحي، بإشراف الدكتور علي حسن، من قسم الهندسة المدنية والبيئية.

وأشار الدكتور علي حسن، المشرف على الفريق الطلابي، إلى أن المشروع الذي قدمه طلبة كلية الهندسة تناول واحدة من القضايا المحورية في الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة البديلة. وأثبت الفريق أنه يمكن إعادة استخدام غاز الهيدروجين الأخضر بفاعلية لتوفير الطاقة والكهرباء للمنازل، ما يقدم حلاً مستداماً وفعالاً لإدارة النفايات وإنتاج الطاقة في آنٍ واحد.

ومن أجل تحقيق أهداف هذا المشروع البحثي، أجرى الفريق عدة تجارب وأنشطة بحثية مكثفة تضمنت تجارب معملية لفحص كفاءة تحويل النفايات إلى غاز الهيدروجين، إضافة إلى تحليل الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع. كما شملت الأنشطة والأبحاث استكشاف تقنيات مبتكرة لتحسين عملية التحويل وضمان استدامتها.

وأظهرت الدراسة أن هذا النظام الجديد يمكنه تحويل النفايات العضوية إلى غاز الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية، مع إنتاج كمية ملحوظة من الهيدروجين تصل إلى 232.5 مليلتراً لكل لتر.

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