«كامبريدج للطب» يشغّل مركز المضيف

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عقداً مع مركز كامبردج للطب وإعادة التأهيل، لتشغيل مركز المضيف التابع للمؤسسة، المنشأة المخصصة للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم. وقع العقد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الدكتور هاواردبودولسكي، الرئيس التنفيذي لإدارة المالية والاستثمار للمجموعة، وحضر مراسم التوقيع على العقد التي جرت بمقر الشركة لفيف من قيادات الجانبين.

وقال الحميدان: «إن مؤسسة زايد العليا تبحث دائماً عن أفضل ما يمكن تقديمه لرعاية وتأهيل منتسبيها في كل المراكز التابعة لها، وتقديم خدمات متطورة لمختلف فئات أصحاب الهمم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم والإسهام في زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية».

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