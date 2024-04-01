فتح باب التسجيل في برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للعام الأكاديمي القادم 2024-2025، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 30 أبريل 2024، عبر منصة "إماراتي" في تطبيق "دبي الآن" على الهواتف الذكية.



ويأتي برنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي" في إطار مبادرات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة، ويستهدف البرنامج في دورته الأولى 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية خلال آخر عامين دراسيين، ما يتيح الفرص المتكافئة أمام جميع الطلبة للاستفادة من البرنامج بحسب الشروط المعتمدة.



ومن جهتها قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ان برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة من أجل بناء القدرات والكفاءات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في التخصصات المستقبلية المتنوعة، وذلك عبر إتاحة الفرصة أمام طلبتنا المتفوقين للاستفادة من البرنامج والالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بهدف تخريج قيادات وطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً، وأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والحياة".



وأضافت أنه فرصة حقيقية أمام كل طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين لبدء رحلتهم نحو المستقبل واكتشاف طاقاتهم والمشاركة في صنع مستقبل أجمل لوطنهم، ليشكلوا قيمة مضافة إلى رصيد الثروة البشرية التي تخدم وطنها وتحقق أهدافه المستقبلية، وأدعو طلبتنا المتفوقين إلى التسجيل في البرنامج خلال الفترة الزمنية المحددة، متمنيةً لجميع طلبتنا دوام التوفيق والازدهار.

ومن جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية ان برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مبادرة نوعية تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواصلة نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها المورد الأهم في مسيرة دبي نحو الريادة المستدامة. ونفخر في دبي الرقمية بأن نكون شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة من خلال توفير بنية تحتية متطورة وممكنات رقمية تتيح تجارب متميزة للمتعاملين وتمكن الجهات الحكومية في الإمارة من تطوير وإطلاق مبادرات رائدة تعزز حضور ومكانة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية".



وأضاف "إن دعمنا لهذه المبادرة يكتسب أهمية مضافة كونها تتعلق بالتعليم وبناء قدرات الجيل القادم من صناع مستقبل الإمارات، وهذا الدعم ينسجم مع دورنا التمكيني في مجال التحول الرقمي حيث نعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على توفير قنوات وحلول رقمية سلسة وآمنة تلبي احتياجات جميع شرائح المتعاملين".

ويستهدف البرنامج تقديم المنح الدراسية وتسهيل الابتعاث للجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية.



وسيتم اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين الأعلى أداءً بحسب الشروط المعتمدة للبرنامج للالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تقدر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.



ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين حاملي جواز سفر إماراتي وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، ويجب أن يتضمن القبول تاريخ بدء الدراسة والمدة المحددة والرسوم الدراسية، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أية من الجهات المانحة داخل أو خارج دولة الإمارات.

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