جامعة دبي تستمد 100 % من طاقتها من الطاقة الشمسية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، عن أن الجامعة تستمد 100 % من طاقتها التي تحتاجها من حقل الطاقة الشمسية التي تمتد مساحتها 15 ألف متر مربع بقدرة 1.7 ميغاواط وكذلك من خلال إنشاء مظلات لمواقف السيارات، تعمل بألواح الطاقة الشمسية، وعددها 86 مظلة مزودة بألواح شمسية كهروضوئية ذات قدرة لتوليد 312 كيلوواط، من الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشار إلى أن الجامعة تولد الطاقة الكهربائية أكثر من حاجتها وبالتالي تغذي الفائض إلى شبكة كهرباء ومياه دبي لتستعيدها ليلاً، ما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى التخزين عبر البطاريات، وهذا يعني أن محصلة البصمة الكربونية للجامعة، أصبحت «صفراً».

وأضاف الدكتور البستكي، أن الجامعة حصلت على شهادة ليد LEED لمحصلة الطاقة الصفرية، ما يسهم في إيجاد الحلول لتحديات المناخ. وأوضح أن تكلفة الجامعة لمشروع التحول نحو الطاقة النظيفة يعتبر ذا جدوى اقتصادية وبيئية، حيث إن المردود الاقتصادي سيؤتي أكله بعد 5 سنوات فقط من بداية تطبيق المشروع، لتبدأ في حصد الإيرادات بحلول العام المقبل، حيث ستوفر ما مقداره مليوناً و200 ألف درهم سنوياً. وأبان أنه يتم تنظيف الألواح الشمسية من قبل روبوتات والذي يعتبر تنظيفاً جافاً، ونتيجة لذلك توفر الجامعة 34 ألف لتر من الماء شهرياً نتيجة لاستخدام التنظيف الجاف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز