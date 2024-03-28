«حمدان بن راشد للعلوم» تفتح باب الترشح لجوائزها التربوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن بدء تلقي الطلبات للترشح للجوائز التربوية على المستوى الخليجي، وتشمل ثلاث فئات وهي جائزة الطالب المتميز وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدرسة المتميزة.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة: «يسرنا أن نُعلن عن إطلاق الجوائز التربوية على المستوى الخليجي في دورتها الجديدة، وتلقي طلبات الترشح لهذه الجوائز التي نستمر بها في إلقاء الضوء على الطلاب المتميزين والمعلمين والمؤسسات وتكريمهم وإبراز إنجازاتهم ودعمهم في مسيرتهم الإبداعية».

وأضاف: ظلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تبذل أقصى جهودها في تطوير هذه الجوائز والبرامج التي تقدمها لخدمة القطاع التعليمي، بما يتماشى مع متطلبات التطور المتسارع ومع رؤية القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة لدعم المبتكرين والمتميزين في كافة المجالات.

وأشار إلى أن تلقي طلبات الترشح يستمر حتى 19 سبتمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حيث تتوفر كافة المعلومات وشروط التقديم، موضحاً أن الأعمال المرشحة ستخضع لتقييم شامل من لجان التحكيم التي تضم في عضويتها أصحاب المؤهلات العالية والخبرات العميقة في مجالات التحكيم والتقييم، كما سيتم تطبيق أعلى معايير التحكيم الدولية التي تتبنى أحدث النظم والتقنيات المتبعة في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أهمية جوائز «المؤسسة» في تسليط الضوء على الطلاب المتميزين، والمعلمين المتميزين، والمؤسسات التعليمية البارزة والرائدة. وأضاف: تعمل على تعزيز الأداء التعليمي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والقيادات المدرسية، والمؤسسات التعليمية التي تؤدي دوراً فعالاً في الارتقاء بمستوى التعليم ورفع كفاءته.

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