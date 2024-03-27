سحور خيري في أمريكية الشارقة لدعم التعليم وتحقيق التمكين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة أول حفل سحور خيري تحت شعار «نتضامن في صداقتنا: معاً من أجل التأثير»، بحضور عدد من خريجي الجامعة وأصدقائها من الداعمين وشركائها من المؤسسات والشركات لتعزيز التواصل الهادف بين أصحاب الرؤى المؤمنة بقوة التعليم وتأثيره.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجامعة منذ بداية هذا العام لدعم «صندوق منح خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة للتطوير والتضامن»، الذي تم تأسيسه لدعم الطلبة المتفوقين الذين يواجهون تحديات اجتماعية أو حالات طوارئ داخل مجتمعاتهم لمساعدتهم على الدراسة في الجامعة.

وسيتم تخصيص عائدات الصندوق هذا العام لدعم الطلبة المتفوقين من فلسطين مع التركيز بشكل خاص على الذين يواجهون صعوبات مالية من غزة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة: «إن حفل السحور يجسّد روح العمل الخيري الذي يمثل جوهر شهر رمضان، والاحتفال بالتأثير الدائم للعلوم الإسلامية، ونحن في الجامعة نقتدي بشخصيات لامعة مثل ابن رشد وعباس بن فرناس وابن خلدون وغيرهم ممن أضاؤوا نور المعرفة في العالم، إن الجامعة الأمريكية في الشارقة هي المكان الذي يتم فيه تقدير الفضول والاكتشاف؛ لأنهما يقوداننا جميعاً إلى المعرفة والتقدم، اللذين لديهما القدرة على تحسين حياة الأشخاص الأقل حظاً».

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