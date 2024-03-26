كلية التربية في جامعة الإمارات تفتتح مختبر البحث العلمي

المصدر: العين-وام

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أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، افتتاح مختبر أبحاث كلية التربية، في خطوة رائدة تهدف لدعم الأبحاث وبناء منظومة بحثية تسهم في تعزيز المخرجات البحثية وصقل مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، وتعزيز دور الجامعة كجامعة بحثية رائدة تواكب متطلبات تقنيات العصر في التعليم والتعلّم.

وقالت الأستاذة الدكتورة هالة الحويرص، عميد الكلية بالإنابة، إن المختبر سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشتمل على دعم البحوث القائمة على الأدلة ذات الجودة العالية في الدراسات التربوية، والاستشارات في جمع وإدارة وتحليل البيانات، إضافةً إلى المساعدة في إعداد وتقديم المخطوطات للنشر في المجلات العلمية المحكمة في سكوبس.

وأضافت إن المختبر سينظم ورش عمل وندوات حول منهجيات البحث العلمي، وتصميم الدراسات وتحليل البيانات، كما سيساعد في التدريب على كيفية كتابة مقترحات البحث، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي الوطني والدولي.

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