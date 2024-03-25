تدريب القيادات المدرسية ومعلمي رياض الأطفال

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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ينطلق أسبوع التدريب التخصصي للقيادات المدرسية ومعلمي مرحلة رياض الأطفال للفصل الدراسي الثالث، اليوم وحتى 29 مارس الجاري، بهدف تعزيز خبراتهم وإطْلاعهم على آخر البحوث التعليمية، وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم، وكان قد شارك في تدريب ديسمبر أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين.

ويتزامن التدريب الذي أقرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مع بدء عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أسابيع حتى 14 من أبريل المقبل، وذلك وفقاً للتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري.ويأتي أسبوع التدريب التخصصي، استكمالاً للأسبوع التدريبي الذي نظمته المؤسسة في ديسمبر الماضي، بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة.

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