«حمدان الذكية» وبلدية دبي تبحثان التعاون في التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من بلدية دبي، وكان في استقبال الوفد عدد من ممثلي الجامعة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون وتوسيع مجالاته، وبناء القدرات، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتطوير.

وبدأ الاجتماع بجلسة تمهيدية، استعرض فيها الجانبان مجالات التعاون المشتركة. وأكد أعضاء الوفد، أن زيارتهم تجسد التزام البلدية بتعزيز شراكات استراتيجية، تدفع عجلة الابتكار، وتشجع النمو ضمن القطاعات الرئيسة في دبي.

كما سلطت الزيارة، الضوء على تبادل المعارف، بما يسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في الإمارة.

وتلتزم جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجالات البحث العلمي، والتأكيد على أهمية التكامل بين المعارف الأكاديمية ومستجدات التقنية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الجامعة، المتمثلة في إتاحة فرص التعليم والتدريب الكفيلة بإكساب أجيال المستقبل المهارات والخبرات اللازمة لدفع عجلة التطور والازدهار في الإمارة.

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