«الإمارات للتعليم المدرسي» و«وطني الإمارات» تعززان الهوية الوطنية للطلبة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة «وطني الإمارات»، مذكرة تفاهم بهدف التعاون لإطلاق مبادرات مجتمعية ووطنية في عدد من المدارس الحكومية، لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، والاستثمار في طاقاتهم، وتوجيهها وفق المسارات المستقبلية للدولة، وذلك بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، في مقر المؤسسة بدبي.

وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في مجالات عمل عدة، كتنفيذ برامج تأهيلية للطلبة والمعلمين لتعزيز المواطنة الصالحة، وتطوير القدرات القيادية للطلبة في العمل الوطني والمجتمعي، وتفعيل البرامج التي تحفز الطلبة على المشاركة في مختلف الأنشطة.

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