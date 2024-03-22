الإمارات.. إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من 22 حتى 26 أبريل المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اختتم طلبة الصف الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري بمادتي الكيمياء / الاحياء حيث جاءت الامتحانات تحاكي مستوى الطلبة، موضحين أن أسئلة مادة الكيمياء جاءت متنوعة وتناسب مستويات الطلبة كافة، متضمنة عدداً من الجزئيات التي تميز الطالب المتميز عن غيره، مشيرين إلى أنهم لم تواجههم أي مشكلات تقنية خلال فترة الامتحان، ومن المقرر حسب مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في الفترة ما بين 22 و 26 ابريل المقبل.

ولفت الطلبة "محمود عبد اللطيف" و "سالم عيد" و"محمد عبد الرحمن" و"خميس فاتح" من المسار المتقدم ان امتحان مادة الكيمياء جاء متنوعا في 20 سؤالا، ولكن معظمها يتطلب خطوات حل طويلة وتحتاج الى تركيز دقيق عند كل خطوة، وعلى الرغم من ذلك استطاعوا ان ينهوا الامتحان في الوقت المقرر.

وذكر الطلبة ان فكرة الهياكل الامتحانية سهلت المراجعات على الطلبة وتحديدا طلبة الثانوية، وحول مادة الاحياء أكد عدد من الطلبة أن الورقة الامتحانية تميزت بوضوح الاسئلة وشموليتها وتدرجها من حيث الصعوبة، كما ان الاسئلة تناسب جميع مستويات الطلبة من حيث الفروق الفردية وفي الغالب الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط وضمن محتوى الكتاب.

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