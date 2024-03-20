ثلاثة أسابيع إجازة الربيع في مدارس خاصة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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منحت مدارس خاصة في أبوظبي تدرس المنهاج الأجنبي طلابها إجازة الربيع اعتباراً من غداً 21 مارس الجاري وحتى14 إبريل المقبل، وذلك بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني واتمام الاختبارات الخاصة به، ووفق تقويم المدارس وايام "التمدرس" البالغ 185 يوماُ والمعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

ووفق التقويم فأن الفصل الدراسي الثالث سينطلق بدوام الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية 15 أبريل 2024، وسيكون تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج في الفترة من 22 حتى 26 من الشهر نفسه، فيما ستُجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث وللعام الدراسي من 5 وإلى 21 يوليو المقبل، مع الاخذ في الاعتبار فروقات بين مدارس وأخرى في مواعيد الانتهاء تلامس الأسبوع، حيث ستنتهي مدارس من اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام قبل 15 يونيو المقبل، والمتوقع قبل عيد الأضحى المبارك، بينما ستواصل مدارس نشاطها وامتحاناتها حتى 21 يونيو، وسط مطالبات من أولياء الأمور بسرعة نهاية الاختبارات وتدشين الاجازة السنوية قبل 14 يونيو.

في السياق أكد مسؤولون تربويون أن إجازة الربيع متفاوتة بين المدارس الخاصة والدولية، حيث إن البعض منها تكتفي بمنح طلابها أسبوعين فقط، على غرار منح طلابها أسبوع إجازة خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي، بينما تمنح مدارس أخرى 3 أسابيع وهي التي لم يحصل طلابها على إجازة أسبوع خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي.

وأضافوا بأن المدراس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري أو الحكومي ملتزمة بالقرارات المعممة والصادرة من وزارة التربية والتعليم، بينما المدارس التي تتبع المنهاج الأجنبي فأنها تنسق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بعدد أيام إجازة الربيع بحسب مبرراتها ورغبتها في منح طلابها إجازة الربيع والتي تمنح في العموم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وناشد مدراء مدارس ومعلمون الطلبة باستغلال إجازة الربيع في التفاعل مع شهر القراءة والذي تحتفي به الإمارات خلال مارس الجاري، والتي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتساعد الطلاب والأفراد على إدراك أهميتها في تحصيل المعرفة.



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