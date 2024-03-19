طلبة الثاني عشر يتخطون امتحان اللغة العربية بسهولة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أدى طلبة الصف الثاني عشر (بجميع المسارات)، أمس امتحان اللغة العربية بسهولة، فيما يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم، وبعد غدٍ يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، والتي يختتم بها طلبة المسار التطبيقي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي يوم 22 من الشهر الجاري يختتم طلبة الصف الـ12 من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء/ أحياء.

وتباينت بعض آراء طلبة الصف الثاني عشر، حول امتحان اللغة العربية للصف الثاني من العام الدراسي الجاري، الذي أدوه أمس، حيث أجمع مجموعة على أن هناك صعوبة في بعض الأسئلة، خصوصاً في سؤال النحو، فيما أكد آخرون أن الأسئلة في معظمها سهلة، ويحتاج عدد من جزئياتها إلى مهارات عليا للإجابة عنها.

وأوضحوا أن الورقة الامتحانية جاءت متنوعة ومباشرة، ومشابهة للنماذج التي تم التدريب عليها في المراجعة الصباحية.

ومن جهتها أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن امتحانات الإعادة تعقد مرة واحدة في نهاية العام الدراسي، وفي حال لم يحقق الطالب درجة الاجتياز في امتحان الإعادة لأي مادة من مواد المجموعة A، فإنه يترتب على ذلك إعادة العام الدراسي.

وأوضحت المؤسسة في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، أنه يحسب للطالب النهاية الصغرى للنجاح في حال اجتياز امتحان الإعادة (50 لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، و60 لطلبة الحلقة الثالثة)، مشددة على أن الغش ومساعدة الآخرين في الامتحان يترتب عليه مخالفة قانونية.

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