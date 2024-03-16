طلبة الثاني عشر يشيدون بسلاسة امتحانات العلوم الصحية والأحياء

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أدى طلبة الصف الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم» في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري على مستوى الدولة، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري في مادة العلوم الصحية «إلكترونياً»، وذلك حضورياً في المدارس، فيما أدى طلبة مسار النخبة امتحان مادة الأحياء.

وأكد عدد من طلبة الثاني عشر، أن الأسئلة الواردة في الأوراق الامتحانية لم تخرج عن المنهاج الدراسي في المادتين.

مشيرين إلى أن الأسئلة المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة كانت الأكثر سلاسة في الاختبارات، موضحين أن الأسئلة جاءت مناسبة لمستوى جميع الطلبة، ولم تتضمن أي غموض قد يثير التحفظات، ومؤكدين أن الوقت كان كافياً للإجابة عن جميع أسئلة الامتحان.

وأوضح الطلبة، أن الجميع حرص على اتباع الإجراءات الامتحانية، وضوابط اللجان، كما التزم أولياء الأمور والكوادر التعليمية التوجيهات التي اعتمدتها الجهات المعنية في الدولة، لضمان استقرار العملية الامتحانية وسلامة إجراء الامتحانات النهائية بكل مرونة ويسر.

وكانت المؤسسة عممت عدداً من الإجراءات، منها التأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي «جدول توزيع الملاحظين والمراقبين»، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع المغلفات على المراقبين، مع عدم فتح «المغلفات الاحتياطية» إلا في حالة الضرورة، والتأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار.

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