جامعة هيريوت وات دبي تقدم منحة رمضانية للطلبة حتى 21 أبريل غير مشروطة بمعدل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أعلنت جامعة هيريوت وات دبي عن تقديم «منحة مجتمعية رمضانية» غير مشروطة، بقيمة 10,000 درهم إماراتي لكل طالب، وذلك اعتباراً من الآن حتى 21 أبريل المقبل 2024، وذلك لعدد غير محدود من الطلبة المتقدمين خلال الفترة المحددة.

وأوضح جارى فرنانديز مسؤول قسم شؤون الطلبة المحتملين بجامعة هيريوت وات دبى، لـ«البيان»، أن شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والأعمال الطيبة، لذا قررت الجامعة زيادة المنحة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 8 آلاف درهم فقط، لترتفع إلى 10 آلاف درهم.

وأشار إلى أن المنحة ستتاح للطلبة المحتملين، سواء من طلبة الثانوية أو الدراسات العليا أو الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، من دون شرط الحصول على معدل عالٍ، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع مبلغ المنحة المجتمعية لشهر رمضان بالتساوي على الطلبة المتقدمين عبر خطة التقسيط للسنة الأولى من الدراسة.

ولفت إلى أن الجامعة فتحت باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الحصول على فرصة للدراسة في الجامعة من الآن ليتمكنوا من الحصول على المنحة قبل يوم 21 أبريل المقبل، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية المجتمعية للجامعة، ورد الجميل للمجتمع الإماراتي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، لخدمة المجتمع وأفراده عبر المساهمة في تخفيف أعباء الطلبة وذويهم في دفع الرسوم الدراسية، لتحسين المستوى المعيشي للأفراد وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات.

وأردف بأن المنحة ستشكل حافزاً للطلبة على السعي لتحقيق أهدافهم التعليمية، عبر تخفيف العبء المالي المرتبط بالتعليم العالي، وتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية، وتشجيعهم على التفوق والتميز في الأداء الأكاديمي، ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيل جديد من القادة.

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