مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تضبط عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات

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رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات وذلك خلال متابعتها لمجريات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث تمكنت فرق المؤسسة من ضبط حالات الغش من خلال عدة طرق منها كاميرات المراقبة في الفصول الدراسية والمتصفح الآمن.



وبينت المؤسسة أن الطلبة الذين أُثبت عليهم قيامهم بعملية الغش سيتم منحهم علامة صفر في مادة الاختبار وفي حال تكرار حالة الغش سيتم احتساب صفر للطالب في جميع المواد الدراسية ويحرم من دخول الاختبار التعويضي وذلك تطبيقاً لما ورد في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات والمستمد من مرسوم مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.



ولفتت المؤسسة إلى أنه تم رصد بعض من حالات مساعدة الطلبة على الغش من قبل عدد من الموظفين وتم إحالتهم للنيابة العامة مع الأدلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل حالة.



ويأتي كشف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الحالات المشار إليها في إطار التزامها بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات وتطبيقاً كذلك لبنود الدليل الخاص بالمؤسسة حول الغش والإخلال بنظام الاختبارات.



وأكدت المؤسسة حرصها على تعزيز قيم الشفافية في المجتمع التربوي والتصدي لأي تحديات قد تحول دون ذلك كالغش، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام في تطبيق القانون الخاص بالغش، وذلك مراعاة لمصلحة الطلبة ولضمان تقديم الدعم اللازم لهم من خلال التعرف على مستويات تطورهم الأكاديمي بشكل دقيق وحاسم بعيداً عن أية محاولات للتضليل باتباع أساليب مثل الغش وغيرها.



وبينت المؤسسة أن الدليل الذي اطلقته وعممته على الميدان بشأن الغش والإخلال بنظام الاختبارات يحدد الأدوار والمسؤوليات الواجب الالتزام بها من قبل كافة الكوادر التربوية والإدارية وتبنيها في مختلف أوجه النشاط المرتبط بتقييم أداء الطلبة والتصدي لأية محاولات من شأنها الإخلال بنظام الاختبارات، حيث يؤكد الدليل على أهمية أداور كافة الأطراف من طلبة وكوادر تربوية وأولياء أمور لضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الميدان التربوي.

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