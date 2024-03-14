طلبة الثاني عشر يشتكون صعوبة وطول امتحان «الإنجليزية»

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اشتكي طلبة الثاني عشر من صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024، مسارية العام والمتقدم الذين أدوه أمس، مؤكدين طول الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية الذي جاء إلكترونياً فقط، سواء في الجزء الكتابي أو في الاختيار من متعدد، لافتين إلى صعوبة الكتابة على الحاسوب خلافاً للكتابة في الورقة الامتحانية.

وأوضح عدد من الطلبة يدرسون في المسار المتقدم أن القطعة الكتابية المطلوبة منهم جاءت بواقع 200 كلمة تكتب على الحاسوب، فيما طلب من طلبة المسار العام كتابة 170 كلمة بشكل الكتروني، مؤكدين حاجة السؤال الكتابي لـ 30 دقيقة إضافية.

ولفتوا إلى أن عدداً من الأسئلة الامتحانية جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء عدد قليل من الأسئلة التي كانت تستهدف الطالب المتميز، ومن جانبها عممت الإدارات المدرسية على طلابها عدداً من التوجيهات التي يجب الالتزام بها للتحلي بالسلوك الإيجابي، ومنها عدم إتلاف الورقة الامتحانية عمداً، وعدم إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، والابتعاد عن أي سلوك مرتبط بالغش أو مساعدة الآخرين أثناء تأدية الاختبار.

وحثت الإدارات المدرسية الطلبة على الامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث مع زملائهم داخل اللجنة، والامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الالكترونية التي لا يسمح بها، فضلاً عن تجنب مناقشة المواد الامتحانية داخل القاعة أو أثناء الامتحان.

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