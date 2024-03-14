طالبات في جامعة الوصل يبتكرن تطبيقاً للتبرع بالدم بلمسة زر

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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تبقى عملية التبرع بالدم، واحدة من القيم السامية، التي تظهر مدى ارتقاء الإنسان بعطائه وبذله وتضحياته من أجل الآخرين، وتظل هذه القيمة إحدى القيم التي تعكس عمق الإنسانية في نفوسنا، فما أغلى الدم بالنسبة لنا ولحياتنا، وما أغلى هذا العطاء الذي لا يقدر بثمن، ولاسيما إذا علمنا أن الجزء البسيط من دمائنا يمكن أن ينقذ حياة الآخرين، ويسهم في شفاء أناس يفتقرون إلى دماء تبعث في أرواحهم الأمل والحياة.

من أجل ذلك ابتكرت الطالبات آية محمد، وأمل موسى، ملاك محمد، وحمدة ياسر، ونبأ شاكر، وعلا توفيق، ولبابة عبد الله، وعائشة أسامة وهاجر زايد وأمواج محمد، من جامعة الوصل بدبي تطبيقاً ذكياً يساعد على التبرع بالدم بكل سهولة ويسر، ويمكن من خلاله الوصول إلى المتبرعين من كل مكان بلمسة زر.

حلقة وصل

وأوضحت الطالبات أن التطبيق يشكل حلقة وصل بين المتبرع والمراكز الصحية وبنوك الدم، ويسهم في الحفاظ على حياة الإنسان من خلال توفير معلومات عن مراكز التبرع بالدم، وأعداد المتبرعين المتوفرين وأماكنهم، وكميات الدم المتوفرة وفصائلها، وأماكن تواجدها بكل دقة، الأمر الذي يمكن من إنقاذ حياة الأشخاص من أصحاب فصائل الدم النادرة، من خلال مساعدتهم في الوصول إلى المتبرعين من نفس فصائل دمهم بسهولة وبسرعة.

وأشرن إلى أن التطبيق يسهم في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجه حالات التبرع بالدم مثل صعوبة توفير الدم والوصول إلى المتبرعين في الحالات الطارئة، وصعوبة الوصول إلى مراكز التبرع بالدم أو بعدها عن أماكن المتبرعين، مشيرات إلى أن التطبيق يساعد على الربط ما بين المتبرع وبنوك الدم، مع مراعاة ربطه بالهوية الرقمية، والتي سيكون دورها إعلام المتبرع بفصيلة دمه، وسيكون في التطبيق عداد زمني يقوم بحساب المدة الزمنية التي يمكن بعدها أن يقوم المتبرع من التبرع مرة أخرى، مع وجود خريطة توضح المراكز التي يمكن له أن يتبرع فيها.

وأضفن أن التطبيق يمكنه توفير خدمة منزلية في حال عدم تمكن المتبرع من الذهاب إلى المركز والتبرع لأي ظرف، كما يفيد التطبيق في تكوين شبكة اتصال بين المتبرعين ومراكز التبرع بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، خاصة عند وجود حالات طارئة.

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