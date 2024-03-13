منع استخدام الطلبة للهواتف والساعات الذكية ومواقع التواصل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر من العام الأكاديمي الجاري 2023-2024، لطلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي تستمر حتى 22 من مارس الجاري.

وعممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم عدداً من الموجهات والمحاذير الهامة التي يتوجب على الطلبة اتباعها والالتزام بها خلال فترة الاختبارات، أبرزها تثبيت برنامج «سويفت اسيس» على الأجهزة الإلكترونية المسموح استخدامها في الامتحانات الإلكترونية، وحذف كافة مواقع التواصل الاجتماعي من الأجهزة، والالتزام بعدم إدخال الهاتف أو الساعة الذكية لقاعة الامتحان.

وتطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، والخامس والتاسع للمسارين «العام والمتقدم» من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين التاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية كتابياً إلكترونياً للصف الثاني عشر.

وأكدت المدارس أهمية الاطلاع على جدول الاختبارات لمعرفة توقيت ومادة الاختبار، والتواجد في قاعة الاختبار قبل بدء الاختبار بنصف ساعة على الأقل، علماً بأنه لن يسمح للطالب من دخول القاعة في حالة تأخره عن الموعد المحدد.

وشددت المدارس على الالتزام بارتداء الزي المدرسي المناسب وإحضار الأدوات الخاصة وعدم مشاركتها مع الزملاء، والاستجابة لتعليمات الملاحظين والمراقبين والالتزام بالقواعد والتعليمات والإرشادات وعدم ارتكاب أي مخالفة في القاعة وإلا ستطبق المدارس على المخالف لائحة السلوك الطلابي في فترة الامتحانات.

وحثت الإدارات المدرسية الطلبة على اتباع التأني والهدوء وحل الاختبار بتركيز وعدم التسرع أو الخروج من القاعة قبل وقت ساعة علي الأقل من بدء الاختبار والتأكد من تسليم الاختبار، كما نصحتهم بتجنب السهر والالتزام بالنوم المبكر، وتناول وجبة السحور وتجنب شرب القهوة أو المنبهات أو مشروبات الطاقة ليلاً، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية «اللابتوب» وتعبئة بطاريته وأيضاً إحضار الشاحن الخاص به.

وذكرت الإدارات أنه في حالة الغياب أو التأخر عن موعد الاختبار على الطالب إحضار ورقة عذر مقبول حتى يتم رفع اسم الطالب للإعادة، وعلى الطالب إحضار أقلام زرقاء للجزء الورقي.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية، امتحاناتهم يوم 13 من الشهر الجاري، بمادة الرياضيات، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الانجليزية يوم الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية، أما طلبة مسار النخبة يؤدون امتحان الأحياء، والمسار التطبيقي يؤدي امتحان العلوم التطبيقية وفي تاريخ 19 يؤدي طلبة المسارات الـ 4 امتحان اللغة العربية، وفي 20 من مارس، يتقدم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفي 21 يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، وبها يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي يوم 22 من الشهر الجاري يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الـ 3 امتحاناتهم بمادة الكيمياء/أحياء.

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