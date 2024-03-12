OBELAS تكشف عن حلول تعليمية مبتكرة على هامش حفل افتتاح الشركة في دبي

المصدر: البيان

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كشفت شركة OBELAS، الشركة الرائدة في تكنولوجيا التعليم EdTech عن حلولها الجديدة - المُبتكرة والثورية في القطاع التعليمي على هامش حفل افتتاح الشركة الكبير في فندق Armani بدبي بتاريخ 29 فبراير 2024.

وفي هذه المناسبة الكبيرة للشركة في فندق Armani دبي، تم الإعلان عن مجموعة حلول OBELAS المميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات EdTech بحضور أكثر من 135 من كبار مؤثرين وقادة التعليم من كل انحاء العالم ليشهدوا تدشين وإطلاق شركة OBELAS والتعرف على حلولها المبتكرة لخدمة التعليم.

بإعتبارها أول شركة في العالم تقوم بدمج حلول تكنولوجيا التعليم الحديثة EdTech مع محتوى تعليم اللغة الإنجليزية الأمريكية ELT بهدف إعادة تشكيل ورقمنة قطاع التعليم في الشرق الأوسط. توفر منصة OBELAS مجموعة وفيرة من الموارد التعليمية الغنية لدعم الطلاب، المُعلمين والآباء على حد سواء في خلال رحلتهم التعليمية مدى الحياة.

انطلاقا من رؤية OBELAS لتكون مُحفز أساسي للابتكار والتحول التعليمي، تسعى الشركة إلى استبدال الحفظ والمُطابقة بالإبداع وتعزيز التفكير النقدي وتأهيل الطلاب ليصحبوا سفراء للتغيير الإيجابي في العالم مع التركيز على إعادة تشكيل المشهد التعليمي. وتسعى OBELAS إلى تطوير ودفع الابتكار في قطاع التعليم في المنطقة من خلال الاستفادة من التقنيات والمنهجيات والممارسات الحديثة والتقنية لتعزيز مردود ونتائج التعلم.

قام فريق خبراء OBELAS في تكنولوجيا التعليم EdTech بتصميم موارد تعليمية تفاعلية وسهلة الاستخدام مبنية على تجارب تعلم مشوقة وفعالة مع الأخذ في الاعتبار أركان OBELAS الرئيسية: التكيف، الإبداع، والابتكار.

تتضمن حلول OBELAS لتكنولوجيا التعليم EdTech منصات مترابطة تُقدم مجموعة متنوعة ومُبتكرة من الحلول الحديثة ومجموعة من الأدوات التفاعلية والموارد العلمية الغنية والمثيرة للاهتمام. على صعيد أخر، تعمل حلول OBELAS للنشر كمسار رائد لاكتشاف عالم المعرفة من خلال مجموعة غنية من المنشورات والموارد التعليمية عالية الجودة.

كما قال الرئيس التنفيذي للشركة، أنس المُلا "نلتزم في OBELAS بإعادة تشكيل المشهد التعليمي في الشرق الأوسط من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المُبتكرة. وبينما نقوم بإطلاق OBELAS في الإمارات العربية المتحدة، من المهم توضيح اننا نهدف دائما لتعزيز التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين والآباء عن طريق إمدادهم بأحدث الحلول والموارد التعليمية عالية الجودة لقيادتهم نحو التميز التعليمي وبناء مستقبل يُمكن لكل مُتعلم تحقيق إمكاناته الكاملة".

للمزيد من المعلومات عن حلول OBELAS التعليمية المُبتكرة، يمكنكم زيارة www.obelas.com

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