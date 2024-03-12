قرية مرورية برياض الأطفال في مدارس حماية

المصدر: دبي - البيان

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افتتح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، القرية المرورية في رياض الأطفال بمدارس حماية في منطقة الكرامة بدبي، الهادفة إلى توعية وترسيخ آداب وقواعد السير والمرور لدى الأطفال، وذلك بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد بدران سعيد الشامسى، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، وحضور عدد من الضباط.

وأكد اللواء عبدالله الغيثي، أن شرطة دبي تسعى من خلالها إلى تنظيم البرامج التوعوية لتعليم النشء على المبادئ الأساسية للسلامة المرورية على الطرق، مشيراً إلى أنه تم إعداد القرية المرورية المصغرة في رياض الأطفال، بالتعاون مع شركة توتال للزيوت العالمية، لتوعية الأطفال بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وقام يرافقه عدد من الضباط، بالاطلاع على محتويات القرية وما تتضمنه من معرض مروري احتوى مفترقات طرق، ولوحات وعلامات إرشادية، وتقاطعات، وإشارات ضوئية، بالإضافة إلى المجسمات والصور واللوحات الفنية، واللوحات الإعلانية. وأثنى اللواء عبدالله الغيثي، على الجهود التي تبذلها جميع الجهات المشاركة من حيث الاهتمام بنشر التوعية المرورية بين طلبة المدارس بما يساهم في خلق جيل يمتلك كل المعارف المتعلقة بالقواعد والأنظمة المرورية، مؤكداً على دور شرطة دبي في نشر التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع وخاصة النشء.

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