جامعة الإمارات تموّل 4 بحوث عن هدر الطعام

المصدر: العين - البيان

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موّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة 4 مشاريع بحثية طلابية حول هدر الطعام، ضمن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة الطلابي، الذي تمّ إطلاقه مؤخراً في عام 2022.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بأن دعم هذه المشاريع يأتي ضمن دور الجامعة المجتمعي في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية كهدر الطعام، وذلك بالتعاون مع باحثين وطلبة من كلية الزراعة والطب البيطري، كما تأتي هذه المشاريع تماشياً مع خطة مكتب النائب المشارك للبحث العلمي في بناء منظومة أكاديمية بحثية محورها الطالب الجامعي.

وتركز الدورة البحثية الأولى والمتصلة بدعم أهداف التنمية المستدامة حول عدد من المواضيع العلمية الهامة منها: النهج المستدام لتمديد عمر التخزين والحدّ من هدر الفواكه والخضروات سريعة التلف، بالإضافة إلى إيجاد بديل للبلاستيك مصنوع من نفايات شجر النخيل لإنتاج مادة لتغليف المواد الغذائية النشطة، واستخدام نواة التمر لإيجاد حلول غذائية مستدامة، كما وتركز دراسة بحثية أخرى على قياس كمية هدر وفقدان الغذاء خلال مراحل الإنتاج والمعالجة الأولية – دراسة حالة عن صناعة لحوم الدجاج في إمارة أبوظبي.

ومن جهته أشار الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي - عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، بأنه «يُعدُّ خفض مستوى فقد وهدر الطعام إلى ما دون 50% من أهم الأهداف التنموية، والتي تتبناها الإمارات خلال السنوات القادمة».

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