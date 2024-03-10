جامعة الشارقة ضمن أفضل 5 جامعات عالمية في معايير الاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثبتت نتائج إحدى الدراسات العلمية الشاملة التي أجرتها مؤخراً مؤسسة «Advance HE - التقدم في التعليم العالي» البريطانية، أن جامعة الشارقة تُصنف كواحدة من خمس جامعات عالمية متميزة في مجال الاستدامة.

وهدفت الدراسة التي أجراها الباحثان الدكتور لين كروس والدكتورة ألينا كونغريف، إلى استكشاف التقدم الذي تحرزه مؤسسات التعليم العالي في تحقيق معايير الاستدامة. وأظهرت نتائج الدراسة، وجود تباين واختلاف كبير في إجراءات الاستدامة بين مختلف الجامعات على مستوى العالم، وذلك من خلال تطبيق المنهج المؤسسي القائم على أهمية التكامل الشامل للاستدامة في جميع جوانب وأنشطة المؤسسة.

وأكدت نتائج الدراسة، أن جامعة الشارقة تميزت بتبنيها لنهج مؤسسي شامل للتنمية المستدامة، والذي يشمل دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب عمل المؤسسة الجامعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز