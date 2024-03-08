«التعليم والمعرفة» تكرم 11 فئة للمدارس والأفراد من أصحاب الإنجازات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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كرّمت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي الفائزين من المدارس والأفراد خلال حفلٍ خاص احتفت فيه الدائرة بالمبادرات والإنجازات المتميزة، وكان برنامج الجوائز قد شهد إقبالاً كبيراً باستقباله أكثر من 300 طلب مشاركة من المدارس الحكومية والخاصة والشـراكات التعليمية في الإمارة ضمن 11 فئة، بجوائز تقدر بـ 3.6 ملايين درهم إماراتي.

جوائز الأفراد

تمنح فئة جائزة الأفراد كل فائز 50,000 درهم وفاز بها سلامة خلفان عُبيد المزروعي من مدرسة قطر الندى الثانوية بجائزة أفضل مدير للعام، في حين فاز بجوائز المعلم المتميز كلٌ من مريم محمد جمعة الجابري من مدرسة مبارك بن محمد، عن فئة المرحلتين المبكرة والابتدائية؛ وصادق أمين خان من المدرسة الإسلامية الإنجليزية، عن فئة المرحلة الثانوية، وحنان فتحي سالم من أكاديمية الياسمينة البريطانية، عن فئة تعزيز الثقافة واللغة العربية، كما نالت أمل محمود الشريطي من مدرسة ليوا الدولية - فلج هزاع جائزة البطل المجهول.

جوائز المدارس

تضم جوائز المدارس سبع فئات فرعية، وتم تخصيص الجوائز النقدية لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز المبادرات في المدرسة.

وجاء توزيع الفائزين كالتالي: جائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج 300,000 درهم إماراتي: وفازت بها مدرسة مايور الخاصة، وجائزة أفضل ممارسات التطوير والتحسين 200,000 درهم إماراتي وفازت بها مدرسة الريادة المشرقة، وأفضل برنامج تطوير مهني 150,000 درهم فازت به مدرسة ليوا الدولية للبنات.

كما فازت مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة، بجائزة افضل برنامج قرائي 150,000 درهم إماراتي: وحصلت مدرسة ليوا الدولية، على جائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية بقيمة 150,000 درهم، كما فازت مدرسة العين التمهيدية بجائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور 100,000 درهم، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة بقيمة 100,000 درهم، وحصلت عليها مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال.

الاختبارات المعيارية

تضم جائزة الاختبارات المعيارية الموحدة فئتي الإنجاز والتحسّن، وفازت بالجائزة 16 مدرسة حصدت كل منها جائزة نقدية بقيمة 125,000 درهم إماراتي.

وفاز ضمن فئة الإنجاز، مدارس " العالمية الخاصة، براعم العين الخاصة، عبدالله بن الزبير الخاصة، الإمارات البريطانية الخاصة، الساد الهندية، مايور الخاصة، أبوظبي الدولية الخاصة، ومدرسة محمد بن زايد.

وفي فئة التحسّن فاز بها مدارس الشارقة الأمريكية الدولية، الراحة الدولية، أكاديمية المستقبل الدولية، صقر الإمارات الدولية الخاصة، براعم العين الخاصة، العين التمهيدية الخاصة، الإمارات البريطانية الخاصة، والواحة الدولية.

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