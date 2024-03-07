امتحانات الفصل الثاني للصفوف «3 إلى 12» تنطلق الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري.

وتنطلق يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 3 إلى 7 من الشهر نفسه.

وحددت المؤسسة 8 موجهات للاختبارات حيث تطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور إلى المدرسة، وورقياً للخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم خلال الحضور، وورقياً وإلكترونياً للتاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور، ويطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً للصف الثاني عشر.

وتجرى امتحانات طلبة الثاني عشر «كتابياً وإلكترونياً» على فترتين، الأولى للاختبار الإلكتروني من 12 ظهراً لغاية 1:30، والثانية للكتابي من 1:30 - 2:30.

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