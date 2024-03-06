4 إلى 5 ساعات دوام المدارس الخاصة بأبوظبي خلال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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وجهت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عبر تعميها المرسل إلى إدارات المدارس الخاصة بأن الدوام المدرسي خلال شهر رمضان الفضيل لا يزيد عن 5 ساعات ويفضل ان يكون في حدود 4 ساعات، كما حددت الدوام المدرسي يوم الجمعة بـ 3 ساعات على أن يكون الحضور من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

في السياق قال مدراء مدارس لـ "البيان" إنه تم تحديد عدد ساعات الدوام المدرسي خلال الشهر الفضيل من 4 وإلى 5 ساعات كحد أقصى، بحسب توجيهات دائرة التعليم والمعرفة ورؤيتها ومصلحة طلابها، وأضافوا بان عدد ساعات الدوام مختلفة من مدرسة إلى أخرى لكنها ستكون بين 4 أو 5 ساعات على أن يبدأ اليوم الدراسي في 9.00 صباحاً، وينتهي في 1.00 أو 1.30 أو 2.00 ظهراً كحد أقصى لنهاية اليوم الدراسي، وبالنسبة ليوم الجمعة فسيكون 3 ساعات من 9.00 وإلى 12.00 ظهراً.

كما أكد المدراء بأن مدارسهم قد اعتمدت خطة الشهر الفضيل والتي تشمل الأنشطة والفعاليات الرمضانية، وقد أخطرت بها دائرة التعليم والمعرفة وأولياء الأمور، وقد اعتمدت إجراء أنشطة دينية وتراثية وثقافية بهدف التفاعل مع روحانيات الشهر الفضيل.

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