5 ساعات الدوام المدرسي خلال شهر رمضان بدبي

المصدر: ​دبي-رحاب حلاوة

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حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عدداً من الإرشادات التي ينبغي على المدارس الخاصة مراعاتها عند تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها أن يتم تحديد مواعيد بدء ونهاية الدوام المدرسي بما يناسب المدرسة وأولياء الأمور، شريطة ألا تتجاوز مدة اليوم الدراسي 5 ساعات، مع مراعاة ضرورة انتهاء الدوام المدرسي أيام الجمعة عند الساعة 12 ظهراً كحدٍ أقصى.

ومن جانبها قالت شمه المنصوري، مدير إدارة التصاريح في الهيئة: "نبارك لطلبتنا وللمجتمع التعليمي اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، راجين أن نستمد من أيامه المباركة أسمى المعاني الطيبة والقيم الإيجابية من العمل الدؤوب والمثابرة والعطاء".

وبدورها تستعد المدارس لتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك بما فيه مصلحة الطلبة، فضلا عن إبراز مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم لجميع طلبتها، وتسليط الضوء على القيم الإسلامية والاجتماعية التي تتجلى في شهر رمضان وبما يعكس مكانته في المجتمع، فضلا عن تأهيل واعداد الطلبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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