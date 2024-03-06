أحمد الفلاسي: معايير لاحتساب الخبرات السابقة كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة اقرت عدد من المعايير التي تسمح للجامعات المحلية، باحتساب الخبرات السابقة، كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي، بمعدلات مختلفة تتراوح ما بين 25 إلى 75%، تختلف بحسب الشهادة الدراسية.

وأوضح خلال رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول " اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات " بأن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وضعت معايير لاعتماد الأكاديمي، للبرامج التي تسمح للجامعات بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق، واحتسابها كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي.

وتابع : بحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% بما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات شهادة البكالوريوس، وبما يعادل 25% من متطلبات شهادة الماجستير، لافتاً إلى أنه تم اعلام مؤسسات التعليم العالي بتلك المعايير، مع منح الجامعات العاملة في الدولة، الحق في وضع سياساتها الداخلية.

وأضاف : بالنسبة للتعليم التقني والمهني، وضع المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، معايير اعتماد التعليم المهني التي تسمح بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق، بحيث يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% من متطلبات الشهادات المهنية مثل الدبلوم والدبلوم العالي من قبل المؤسسات، دون الرجوع إلى المركز الوطني للمؤهلات واخذ الموافقة، مع إمكانية احتساب الخبرات السابقة، لغاية 75% من متطلبات الشهادات التطبيقية مثل الدبلوم والدبلوم العالي، شريطة اخذ موافقة المركز الوطني للمؤهلات.

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