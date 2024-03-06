«التربية» تطلع وفداً عمانياً على جودة التعليم العالي في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل، أمس، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، الدكتورة رحمة المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، والوفد المرافق لها في مقر وزارة التربية والتعليم بأبوظبي، وذلك خلال زيارة رسمية تستغرق يومين، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة الفرص المستقبلية بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء استعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي تجربة الوزارة في جودة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والارتقاء بها، من خلال أنظمة التقييم والرقابة المعتمدة، والمتوافقة مع أفضل المعايير العالمية.

كما استعرض تجربة الدولة في مجال الابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى عرض المنظومة المطورة لمعادلة الشهادات الدراسية، وتباحث الجانبان حول جملة من المواضيع المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، بما في ذلك استعراض أفضل الممارسات التعليمية المتبعة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وإقامة فعاليات مشتركة، وفي مقدمتها إقامة ملتقى حوار المعرفة العماني- الإماراتي.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «ترتبط دولة الإمارات وسلطنة عمان بعلاقات أخوية وطيدة، وروابط تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة، وهذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب لتطوير المنظومة التعليمية للارتقاء بقدرات الطلبة، وتعزيز تنافسيتهم ضمن سوق العمل، ليكونوا أعضاء مساهمين وفاعلين في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لوطنهم».

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