نهيان بن مبارك يفتتح جامعة هاريسبورغ في «دبي للمعرفة»

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جامعة هاريسبورغ للعلوم والتكنولوجيا في دبي، وتفقد معاليه حرمها الجامعي الجديد في مجمع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم.

وقال معاليه: «ستظل دولة الإمارات دائماً واحة للعلم والعلماء وميداناً لأهم الجامعات العالمية في مختلف المجالات بما توفره من بيئة خصبة وفرص عالية للنجاح، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم ورعاية كافة المؤسسات التعليمية بما فيها التعليم الجامعي، باعتباره العنصر الأهم في تأهيل أجيال المستقبل.

وقال الدكتور إريك دار، الرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة هاريسبورغ: يشرّفنا أن نفتتح جامعة هاريسبورغ للعلوم والتكنولوجيا في دبي، وهي وجهة أكاديمية متنامية للتعليم العالي بمعايير عالمية، ولا يعكس توسعنا اليوم في دبي التزامنا بتحقيق التميز الأكاديمي فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تسهيل حصول الطلاب على التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفقاً لمعايير عالمية، في ظل التركيز بالتحديد على تلبية احتياجات الطلاب والمهنيين في المنطقة.

ونيابة عن مجمع دبي للمعرفة، أشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم ـ القطاع التجاري، إلى أهمية دعم المفكرين والمبدعين لتمكينهم من الإسهام في عملية الابتكار التي تعود بأثر مستدام على مستقبلنا جميعاً.

وقال: «نحرص في مجمع دبي للمعرفة إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة وجاذبة للمبتكرين والمبدعين بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير.

يؤدي التعليم المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دوراً محورياً في ترجمة تحديات اليوم إلى فرص مستقبلية واعدة، لذا يسرنا أن نرحب بافتتاح الفرع الأول لجامعة هاريسبورغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنا في مجمع دبي للمعرفة، الوجهة الرائدة للتعلم المستمر التي تستقطب المبتكرين من كافة أنحاء العالم للإسهام في بناء مستقبل أفضل للجميع».

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