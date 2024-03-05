300 طالب يشاركون بمسابقة الأعمال بـ «التقنية»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت كليات التقنية العليا بالشارقة، مؤخراً معرض ومسابقة إدارة الأعمال، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة على مستوى عدة جامعات ومدارس من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من تنفيذ وتطوير مشاريع ذات جدوى اقتصادية. كما تم اختيار 3 مشاريع حازت المراكز الأولى، والتي تنوعت أفكارها ما بين الحلول التكنولوجية والتعليمية، والمهارات الفنية الإبداعية.

وأوضحت الدكتورة رشا أبو سمرة من برنامج إدارة الأعمال، أن هذه الفعالية تقام للعام الثاني على التوالي، بتنظيم من طلبة نادي إدارة الأعمال في كليات التقنية بالشارقة، حيث تستهدف تعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة، من خلال توعيتهم بكيفية التخطيط لمشاريعهم وأفكارهم التي يرغبون في تحويلها إلى مشاريع ذات جدوى سوقية.

وفاز بالمركز الأول المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي فرع مليحة، عن مشروع عبارة عن تطبيق للعبة تدعم تطوير مهارات الرياضيات، لدعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في دراسة وتطوير مهارات الرياضيات لديهم، وتم تصميمه بصفر تكلفة، ويحمل العديد من الفوائد التعليمية، والمركز الثاني مشروع من جامعة عجمان، للطالبة عايدة طوقان، من تخصص التصميم الغرافيكي.

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