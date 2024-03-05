جامعة الشارقة تنظم ورشة كيمياء لطلبة الثانوية

المصدر: الشارقة- البيان

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نظمت كلية العلوم بجامعة الشارقة، ورشة الخبرة العملية لطلبة المدارس الثانوية الخاصة بالدولة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم في علوم الكيمياء والأحياء والفيزياء، من خلال إجراء مجموعة من التجارب العلمية بمختبرات قسم الكيمياء المزودة بأحدث المرافق والأجهزة والأدوات المتخصصة، وبإشراف أعضاء الهيئة التدريسية مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

ويأتي ذلك من منطلق حرص الجامعة على تعزيز دورها الأكاديمي في تحفيز الجيل القادم على دراسة التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل. وأكد الأستاذ الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم، أهمية هذه الورشة في تعزيز قيمة ومفهوم علم الكيمياء وأهميته في مختلف جوانب الحياة، مشيراً إلى أنها تُعد فرصة لطلبة مدارس الثانوية العامة لتطبيق المفاهيم والمهارات التي يكتسبونها من التعليم النظري من خلال إجراء عدد من التجارب العلمية بكافة مختبرات قسم الكيمياء.

واستضافت الكلية، على هامش الورشة، صانعة المحتوى الطالبة هداية صالح الظاهري، من مدرسة الإبداع العلمي الدولية، التي شاركت في إجراء عدد من التجارب العملية ومنها تجربة صناعة الصابون والنايلون، ومجموعة من تجارب الكيمياء العضوية.

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