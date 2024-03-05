معهد دبي للتصميم والابتكار يعلن عن منح دراسية في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار، عن تقديم عرضٍ خاص بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف دعم وتمكين قاعدة أوسع من المواهب الإبداعية المميزة في مجال التصميم، تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

كما اعلن المعهد عن تخفيض رسوم السنة الأولى بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي للطلاب الذين يبادرون للتسجيل، وحجز مقاعدهم خلال شهر رمضان ، للفصل الدراسي الذي يبدأ سبتمبر المقبل، حيث تنسجم هذه الخطوة مع رؤية المعهد الهادفة إلى نشر مبادئ الفكر التصميمي على نطاقٍ أوسع.

وقال محمد عبد الله رئيس المعهد: «يهدف معهد دبي للتصميم والابتكار، من خلال مبادرته الخاصة بشهر رمضان المبارك، إلى تقديم الدعم لقاعدة أوسع من المواهب الواعدة في مجال التصميم، وتوفير فرصة فريدة لهم لصقل مهاراتهم وتمكينهم من ابتكار حلول تقدّم قيمة مضافة للمجتمع، وتثري الاقتصادين الرقمي والإبداعي، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف: «تعكس هذه المبادرة التزام المعهد بدعم الطلاب الموهوبين الذين قد يواجهون تحديات مالية تمنعهم من استكمال دراستهم الجامعية، كما تهدف إلى تمكين قاعدة أوسع من الطلاب، وإعطائهم فرصة للإسهام في تنمية الاقتصاد المعرفي، و بناء علاقات تعاون مثمرة، إلى جانب تطوير المهارات التقنية الأساسية، ومهارات إدارة الأعمال».

ويتوفر هذا العرض للطلاب المحليين والدوليين الراغبين بالانضمام إلى برنامج البكالوريوس في المعهد للسنة الدراسية 2024 حصراً، علماً بأن المناهج الدراسية مصممة بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكلية بارسونز الجديدة للتصميم. ويتعيّن على الطلاب الراغبين بالانضمام للمعهد، والاستفادة من التخفيض بقيمة 10 آلاف درهم على رسوم السنة الأولى، تقديم الطلبات وتسديد دفعة من الرسوم قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

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