شرطة دبي تشارك بأسبوع الابتكار في «المدارس الأهلية الخيرية»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم وبالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية، في تنظيم فعاليات وأنشطة للطلبة في الدورة السابعة لأسبوع الابتكار في المدارس الأهلية الخيرية التأسيسية بدبي.

شهد الانطلاق الدكتور عارف الشيخ، رئيس مجلس أمناء المدارس الأهلية الخيرية، والدكتور ماهر حطاب، المدير العام للمدارس، وبسام الحلو، المدير الإداري لمجموعة جمعة الماجد، وريم حسين، مديرة المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية ومجلس الآباء والأمهات.

وتأتي مشاركة المجلس في الفعاليات بهدف تحقيق أمنيات الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تختص بالمبادرات الحكومية التنموية الهادفة، وتسليط الضوء على إبداعاتهم وقدراتهم الفنية بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية.

واستعرض الطلبة أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الريادية التي تمثل نتاج تعلمهم، إلى جانب استعراض إبداعات الموهوبين وأصحاب الهمم، الذين عبروا عن مهاراتهم وقدراتهم المتميزة في إيجاد حلول لتحديات عالمية.

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