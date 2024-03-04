5 اشتراطات لإعادة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية العام المقبل

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خمسة اشتراطات لإعادة تسجيل الطلبة بالمدارس الحكومية في الدولة خلال العام الدراسي المقبل 2024 ـ 2025، وذلك وفقاً لدليل ولي الأمر لخدمة تسجيل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتمثلت الاشتراطات الخمسة في إعادة قيد الطالب شريطة ألا يكون قد فصل عن المدرسة لأسباب تأديبية وفقاً للائحة سلوك الطلبة الصادرة عن المؤسسة، وألا يكون قد سبق إعادة قيده في العام الدراسي نفسه، وألا يكون قد فصل لصدور حكم نهائي بحقه بالإدانة في جناية أو جنحة.

كما تضمنت الاشتراطات ألا يكون عمر الطالب عند إعادة تفعيل قيده الحد الأقصى المقرر لسن القبول للصف المراد التسجيل فيه، وأن يتم تحويل من لا تتوافر بشأنه ضوابط إعادة قيده إلى نظام التعليم المستمر المتكامل طبقاً للنظم والقواعد الصادرة عن المؤسسة في هذا الشأن.

وأفادت المؤسسة بأن التسجيل يستهدف الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة والمنتقلين من مدارس خارج الدولة، داعية أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، ومتابعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة لتوفير أية مرفقات أو مستندات غير مكتملة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.

ولفتت المؤسسة إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل لكل المسارات التعليمية، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، إضافة إلى إمكانية التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمؤسسة لمزيد من الاستفسارات عن التسجيل للحصول على الدعم التقني اللازم.

يشار إلى المؤسسة قد أعلنت قبل أيام عن فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 ـ 2025، للطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ابتداءً من اليوم الاثنين 4 مارس وحتى 15 مارس 2024.

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