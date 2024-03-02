جامعة الإمارات .. اختراعات تعزز الريادة في البحث والابتكار

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تعتبر جامعة الإمارات العربية المتحدة، من الجامعات الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار، إذ تكرس جهودها لدعم الأبحاث المتقدمة التي تعزز التقدم العلمي والتكنولوجي، وتدعم الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية. وحققت الجامعة، إنجازات ملموسة في مجالات البحث والابتكار.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات لـ«البيان»، إن الاختراعات الجديدة تسهم فعلياً في تعزيز التقدم التكنولوجي والاقتصادي، ما يعزز مكانة الجامعة كمركز رائد في مجالات العلوم والتكنولوجيا وخاصة في المجالات التي تهم المجتمعات العلمية.

وأضاف: «كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة الحاصلين على براءات اختراع للعام 2023، والبالغ عددها 24 براءة اختراع، منها 20 من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، و3 من اليابان، وواحدة من كوريا، من مجموع 40 براءة اختراع تم تسجيلها، بموجب 18 براءة اختراع في كلية الهندسة، 4 في كلية العلوم، وبراءة اختراع واحدة في كل من كلية تقنية المعلومات وكلية الطب والعلوم الصحية»، مشيراً إلى أن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023 -2026 تتضمن 5 أهداف سيتم تحقيقها من خلال 14 مشروعاً.

ولفت الدكتور أحمد مراد، إلى أن عدد براءات الاختراع المسجلة في جامعة الإمارات بلغ 40 براءة اختراع في عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 42.86 %، وأن الزيادة في تسجيل براءات الاختراع جاءت نتيجة إطلاق «منصة مسرّعات تسجيل براءات الاختراع»، والتي تعمل على تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية، حيث تسمح هذه المنصة للمخترعين والباحثين من داخل الجامعة وخارجها، في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تسجيل براءات الاختراع في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) خلال 70 يوماً.

وأشار إلى أن براءات الاختراع الممنوحة تشمل مجموعة واسعة من المجالات، حيث تم منح 17 براءة اختراع في مجالات الهندسة، و5 في مجالات العلوم، وبراءة اختراع في كل من الصحة وتكنولوجيا المعلومات.

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