60 إجراء تحددها «مؤسسة الامارات للتعليم» لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل "الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وتطبيق الاختبارات في المدارس، 60 إجراءً لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني المركزية، للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، والتي ستبدأ من 13 مارس الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

ومن أبرز الإجراءات التي تضمنها الدليل تطبق خلال ثلاث مراحل هي "قبل بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأثناءها، وبعدها"، لضمان سير عملية الامتحانات بدون عوائق، إضافة إلى التطبيق المتميز للاختبارات وتحليل نتائجها.

وأوضح الدليل حزمة الإجراءات التي يجب على مديري المدارس تطبيقها قبل بدء الامتحانات، ومنها التأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني (مرصود الدرجة)، في النظام الإلكتروني المعتمد (المنهل)، في المؤسسة، حسب فترات التطبيق واعتمادها، وتعريف ذوي الطلبة والمعلمين بدليل سياسة التقييم المعتمدة للعام الأكاديمي، وتهيئة الطلبة لأداء الاختبارات بصورة إيجابية والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الاختبار، وتعميم جداول الامتحانات قبل وقت كافٍ من الاختبار، وحصر الحالات الطبية الحرجة وأصحاب الهمم المتقدمين للاختبارات في الخارج وتأمين احتياجاتهم ووضع خطة للتواصل معهم.

كما تتضمن الإجراءات قبل الاختبارات، التأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز 25 طالباً، إلا في القاعات الكبيرة، والتأكد من توفر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار والتي تشمل الساعة والإضاءة المناسبة والتهوية ومقاعد الطلبة المناسبة، إضافة إلى توقيع جميع العاملين على نموذج التعهد وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الاختبارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما ذكر الدليل عدداً من الإجراءات التقنية التي يجب على إدارات المدارس تنفيذها قبل انطلاق الامتحانات، ومنها التأكد من تفعيل حسابات جميع المعلمين والإداريين وإمكانية الوصول إلى حساباتهم في "المنهل" وبوابة التعلم الذكي وSwiftAssess، والتأكد من تسجيل 100% من الطلبة في الفصل الدراسي بـ«المنهل» حسب الصف والمسار والشبة الصحيحة، والتأكد من تفعيل حسابات جميع الطلبة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في (LMS) وبوابة الطالب.

كما شدد الدليل على ضرورة التأكد من تحديد المسارات الاختيارية الصحيحة لطلبة الصف الحادي عشر على نظام المنهل، والتأكد من جاهزية التقنية للمدرسة والطلبة لأداء الاختبارات الإلكترونية من خلال تحديث المتصفح الآمن وتوفير شبكة الاتصال، وطباعة تذاكر الاختبار الإلكتروني ومطابقة اسم كل طالب مع تذكرته الإلكترونية قبل 24 ساعة من بدء الاختبار لتجنب أي اختلاف وعدم التطابق، مع عدم تداول الاختبار الإلكتروني بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو الطلبة وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تضمن الدليل إجراءات إدارية وتقنية عدة، يجب على الإدارات المدرسية الالتزام بها أثناء تطبيق الاختبارات، منها التأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي (جدول توزيع الملاحظين والمراقبين)، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع المغلفات على المراقبين، مع عدم فتح المغلقات الاحتياط إلا في حالة الضرورة، والتأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار.

ودعا الدليل إلى تكليف فريق من المدرسة لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى، مع كتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم، والتأكد من عدم حيازتهم على أي جهاز من الأجهزة غير المصرح بها (الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة اللوحية).

وشدد الدليل على ضرورة رصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها، وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات، ويجب جمع كتيبات الاختبارات من طلبة الصف الثاني عشر، وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد.

ومن الإجراءات التقنية أثناء الاختبار، التأكد من دخول الطلبة للاختبار الإلكتروني الصحيح المخصص لهم حسب المادة والصف والتوقيت المحدد، وتقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أثناء وقت الاختبار، وتحويله للمعنين في حال عدم المقدرة على حل المشكلة التقنية، وعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة، وتقع هذه المسؤولية على الطالب والمعلم الملاحظ بالدرجة الأولى، ولن يقبل أي عذر لعدم التسليم الصحيح للامتحان الإلكتروني بعد مغادرة الطالب من قاعة الاختبار حيث لا يوجد اختبار تعويضي.

وبالنسبة للإجراءات التي يجب تطبيقها بعد الاختبار فمنها، توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، وتكليف المعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات من للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي للمواد الدراسية كافة، إلا في حال عدم توفر عدد كاف من المعلمين، وعدم الإفصاح عن تفاصيل النتيجة سواء للطلبة أو لذويهم قبل إعلانها رسمياً.

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