«دبي للثقافة» والمدرسة الرقمية.. شراكة مجتمعية لدعم التعليم

المصدر: دبي ــ البيان

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أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تعزيز آفاق التعاون وترسيخ ثقافة المشاركة فـي المبادرات المجتمعية، وتطوير الخدمات المقدمة من المدرسة الرقمية فـي دعم التعليم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وتعكس المذكرة حرص الطرفين على تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها الطموحة، عبر تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المؤسسية الهادفة إلى رفع نسبة السعادة ومستوى جودة الحياة، وتفعيل قنوات التعاون والتواصل بينهما في كل الجوانب المتعلقة بالثقافة والإبداع والفنون، وتأكيد شراكتهما الاستراتيجية وتكامل جهودهما في دعم الحملة المجتمعية لمبادرة «تبرع بجهازك» الرامية إلى جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة من الأفراد والمؤسسات وإعادة تجديدها وفق أفضل الممارسات وبالشراكة مع مؤسسات متخصصة في هذا المجال، حيث تسهم الحملة في تمكين الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً من الوصول إلى منصات التعلم والمحتوى الرقمي الخاص بالمدرسة الرقمية.

وأشار منصور لوتاه، المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في دبي من خلال دعمها كل المبادرات المجتمعية، لا سيما المتعلقة بقطاع التعليم. وقال: «تتناغم مذكرة التفاهم مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها المجتمعية والثقافية التي تمثل إحدى ركائز أولوياتها القطاعية ضمن خريطتها الاستراتيجية، وتعكس الشراكة مع «المدرسة الرقمية» جهود الهيئة في إبراز ملامح الوجه الإنساني للمجتمع المحلي وإسهاماته المتنوعة في دعم قطاع التعليم».

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