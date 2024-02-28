رحلة مدرسية للأيتام وأصحاب الهمم إلى مركز شرطة الخيالة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مبادرة الروح الإيجابية ومدارس حماية للتربية والتعليم للبنين رحلة مدرسية لعدد 20 طالباً من الأيتام وأصحاب الهمم إلى مركز شرطة الخيالة، وذلك ضمن مبادرة «أجيال الفروسية» بهدف الاطلاع على ما يقدمه المركز ضمن منظومته الأمنية والمجتمعية للجمهور الداخلي والخارجي، وما يقدمه من برامج وأنظمة عمل في مجال التدريب والرعاية والعلاج.

واستمع الطلبة إلى الخدمات التي يقدمها مركز شرطة الخيالة، والخدمات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم، حيث تخصص لهم خدمات تتوافق مع احتياجات كل فئة، لاسيما الجانب العلاجي بما يواكب أهم الأساليب الحديثة نسبياً في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية، وتعتمد هذه الوسائل العلاجية في المقام الأول على التوافق الحركي بين حركة الحصان وراكبه، ويقدم الخدمة موظفون مؤهلون للتعامل مع هذه الحالات، وباستخدام خيول مناسبة للجلسات العلاجية، بالإضافة إلى وجود المعدات والتجهيزات لضمان سلامة أصحاب الهمم.

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