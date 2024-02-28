كليات التقنية العليا تنظم منتدى المناطق الاقتصادية الحرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كليات التقنية العليا منتدى المناطق الاقتصادية الحرة في نسخته الرابعة، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الكليات، وناقش، أمس، في يومه الأول التقارب بين القطاع الصناعي والبحثي، في حين يركز اليوم الثاني على ريادة الأعمال، من خلال مسابقة للشركات الناشئة، التي تمثل مخرجات برنامج تطوير الشراكات، ضمن المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في الكليات، والتي يتنافس خلالها نحو 12 شركة طلابية ناشئة.

وافتتح الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية بدبي، فعاليات المنتدى، مؤكداً أهمية هذا الحدث، الذي يتزامن عقده سنوياً مع شهر الابتكار، في تأكيد مكانة الابتكار وريادة الأعمال في منظومة التعليم في كليات التقنية، وحضوره في المناهج والممارسات التطبيقية وبيئة التعليم ككل، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على ميزات الكليات باهتمامها بالأبحاث التطبيقية.

وسلط الدكتور خالد الهاشمي، المدير التنفيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال، الضوء على مسار المنتدى لهذا العام كونه يقدم صورة واضحة حول جهود الكليات في مجال دعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب.

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