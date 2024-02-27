«هيئة المعرفة» تصدر 3766 موافقة تعيين لمعلمين في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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سجلت المدارس الخاصة في دبي زيادة ملحوظة في أعداد المعلمين المسجلين فيها العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بنسبة بلغت 8.6 % مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2022 - 2023، وذلك بحسب محمد السويدي، مدير تجارب سعادة المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الذي أشار إلى أن المدارس الخاصة في دبي تحتضن 24 ألفاً و955 معلماً ومعلمة العام الدراسي الحالي، ما يواكب حالة النمو في قطاع المدارس الخاصة بدبي، والتي تعكس مكانةً متميزة لدبي كوجهة دولية مُفضّلة للمعلمين من أجل العمل والحياة.

المناهج التعليمية

وتشير بيانات البرنامج الإلكتروني للمدارس في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إلى أنه تم إصدار 3766 موافقة لوظيفة معلم في مدارس خاصة بدبي منذ نهاية يوليو الماضي، إذ تصدرت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني قائمة المدارس الأكثر استقطاباً للمعلمين الجدد بنسبة 37 % من بين إجمالي أعداد الموافقات الصادرة منذ يوليو الماضي وحتى فبراير الجاري، تليها المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الأمريكي بنسبة 22 %، ثم المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي بنسبة 16 %، ثم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 8 %، تليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج بريطاني/ بكالوريا دولية بنسبة 5 %.

وأوضح السويدي أن «عمليات إصدار موافقات تعيين المعلمين «الذكية» تتم مباشرة من خلال المدارس الخاصة وعبر البرنامج الإلكتروني للهيئة، وذلك بحسب المتطلبات والإجراءات المتبعة».

ويوجد في دبي 220 مدرسة خاصة تطبق نحو 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً بخيارات متنوعة تناسب احتياجات وتطلعات أولياء الأمور في رحلة أبنائهم التعليمية من جهة، وتعزز من جاذبية إمارة دبي باعتبارها وجهة إقليمية جاذبة للتعليم والتعلم من جهة أخرى.

وتركز متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تعيين معلمين مؤهلين من أصحاب الخبرات والكفاءات اللازمة في مختلف التخصصات من خلال مجموعة من المتطلبات التي تتضمن استيفاء الشروط والمؤهلات العلمية والتخصصية، واتقان اللغة المستخدمة في التدريس، وتقديم الأدلة التي تثبت إجادة وكفاءة المعلم لها، بالإضافة إلى إبراز شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الدولة الأم في حال كان المعلم يزور دبي للمرة الأولى.

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