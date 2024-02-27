جواهر القاسمي تطلق مشروع مركز التعلم بالترفيه

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن اللَبِنة الأهم في بناء مستقبل الأمم هي تعزيز طاقات الأطفال ومواهبهم ومهاراتهم، وذلك هو النهج الذي تسير فيه إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال إطلاق سموها مشروع مركز التعلم بالترفيه، الذي تم إطلاقه بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز الطفل بالقرائن التابع لمؤسسة أطفال الشارقة، إحدى المؤسسات المنضوية تحت مظلة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والفريدة من نوعها في المنطقة.

وأضافت سموها: في الشارقة، نشيد البنيان لنبني الإنسان، فالإنسان هو نقطة انطلاق مسيرة مجتمعية متكاملة عمرها أربعين سنة، حرصنا أن نهتم بالطفل منذ بداية حياته عبر تهيئة الظروف الملائمة والتي تسمح للطفل أن ينمو ويبدع ويشبع فضوله في الحصول على العلوم والقيام بالتجارب العملية وأخذ الدروس الفنية وتعلم المهارات الحياتية في نطاق اجتماعي مصغر مع أقرانه من الأطفال.

وخلال جولتها في المركز، اطلعت سموها على المرافق التي تم تجهيزها بأحدث المعدات اللازمة والمزودة بأعلى المعايير والمواصفات التي تضمن سلامة الطفل خلال ممارسة الأنشطة، كما استمعت سموها إلى شرح طاقم العمل حول البرامج والأنشطة التي ينفذها المركز لصقل مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم والأنشطة المختلفة الخاصة بالطفل، والتي تقدم للفئات العمرية من ست سنوات وحتى 12 سنة.

كما افتتحت سموها خلال الجولة، مركز «التعلم بالترفيه»، وهو المشروع المميز الذي يقام بالتعاون مع «استديو لاب» لتمكين الأطفال من الاستفادة من التقنيات الحديثة والألعاب العلمية والترفيهية.

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